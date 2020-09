Armi spuntate contro i furbi della cig: “Meno di 1.500 ispettori per i controlli. E se l’azienda fa lavorare da casa non possiamo intervenire” (Di martedì 8 settembre 2020) Su un centinaio di aziende che hanno chiesto e ottenuto gli ammortizzatori sociali per Covid, solo otto casi di irregolarità. In cui ai dipendenti formalmente in cassa integrazione veniva imposto di continuare a lavorare pagati dallo Stato. Mentre a non aver attuato le misure anti contagio è stata un’impresa ogni sei. Sono i dati inediti, aggiornati al 31 agosto, sui risultati dei controlli condotti durante la pandemia dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Il quadro sarebbe confortante, se non fosse un’illusione ottica. Perché quei numeri sono per forza di cose pesantemente sottostimati. Per capirlo basta guardare le forze in campo. Tra assoluta carenza di personale e impossibilità di fare verifiche su chi lavora da casa, le Armi dell’agenzia istituita dal Jobs Act ... Leggi su ilfattoquotidiano

