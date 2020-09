Agguato nell’Avellinese, morto il boss Orazio De Paola (Di martedì 8 settembre 2020) Agguato a San Martino Valle Caudina, morto il boss Orazio De Paola. SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AVELLINO) – Agguato a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, nelle prime ore di martedì 8 settembre 2020. Nel mirino dei killer il boss Orazio De Paola, elemento di spicco del clan Pagnozzi. Per il 58enne non c’è stato niente da fare con i medici che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Aperta un’indagine per ricostruire meglio la dinamica dell’omicidio e risalire all’identità dei responsabili dell’Agguato. L’ipotesi sembra essere quella di un regolamento di conti anche se nessuna ipotesi è esclusa fino a ... Leggi su newsmondo

