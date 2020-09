Ultime Notizie Roma del 07-09-2020 ore 19:10 (Di lunedì 7 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno politica in apertura il segretario del PD Zingaretti propone il voto positivo al referendum respingendo le motivazioni banali spiegando che il motivo principale sta nel fatto che a questo atto possono seguire altre in quanto all’alleanza con il Movimento 5 Stelle Zingaretti sottolinea che non si sta governo a tutti i costi noi dice ci siamo Finché si fanno cose utili al paese e l’altro Adige dal via in Italia l’anno scolastico Nell’era post covid con 91797 alunni che tornano all’asilo e sui banchi di scuola dopo una pausa di sei mesi vi aprono gli asili anche da Milano a il comune Padovano che il registro al primo decesso per covid 21 febbraio scorso intanto la ministra della scuola Lucia Azzolina Passa al contrattacco e a Matteo ... Leggi su romadailynews

fanpage : Sgarbi: “Se Zangrillo cambia idea e Berlusconi peggiora, allora ho sottovalutato il coronavirus” - Agenzia_Ansa : #Coronavirus 8.550 casi in #Francia in ultime 24 ore. I morti sono 12 - fanpage : #Focolaio in Trentino, aumentano i contagi nell'azienda di carni - corgiallorosso : #OlandaItalia, #Spinazzola e #Zaniolo titolari: la formazione azzurra - iodalmare70 : RT @superacquaman: Le eresie dei giornalai-sti del nord, dicono che dal sud la gente va a curarsi su Abbiamo l'evidenza dell' emergenza naz… -