TUTTOSPORT – L’Italia di Roberto Mancini riparte da Moise Kean e Nicolò Zaniolo contro l’Olanda (Di lunedì 7 settembre 2020) “Juve, prendilo!”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione del quotidiano piemontese TUTTOSPORT in edicola, con le parole di Ariedo Braida in riferimento a Luis Suarez. Dopo l’esame di italiano per diventare comunitario, l’uruguaiano rescinderà con i catalani e sarà pronto per trasferirsi a Torino. Il consiglio viene automatico: “E’ un guerriero, che coppia con Ronaldo“. Intanto, il Torino punta Lucas Torreira e Roberto Pereyra. Ai granata mancano un regista e un trequartista. Ci sarebbero buone notizie per l’uruguayano. Ola Aina, invece, va al Fulham. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Moise ... Leggi su calciomercato.napoli

juve6difila : @tuttosport Formazione imbarazzante...questa e' l'Italia? - Boboj29 : Tuttosport Cappello per l'Italia di Mancini Prima con il mercato d'entrata della Juve , di spalla Vidal che dive a… - AleGobbo87 : RT @antoalicastro: Nicola #Higuain a Tuttosport:'Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo. Dobbiamo trovare l'intesa sulla rescissione. G… - ChuchoCastroP : RT @BianconeriZonIt: Nicola #Higuain a Tuttosport:'Abbiamo apprezzato la schiettezza di #Pirlo. Dobbiamo trovare l'intesa sulla rescissione… - BianconeriZonIt : Nicola #Higuain a Tuttosport:'Abbiamo apprezzato la schiettezza di #Pirlo. Dobbiamo trovare l'intesa sulla rescissi… -

Ultime Notizie dalla rete : TUTTOSPORT L’Italia Assoluzione Moggi, il giudice: «Da Facchetti lobbing su arbitri» Tuttosport