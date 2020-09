“Ti taglio la testa”: 29enne minaccia la ex dopo la rottura (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTrecase (Na) – “Ti taglio la testa”. È solo una delle tante minacce arrivate ad una donna che, dopo aver lasciato il suo ex compagno è stata protagonista di un vero e proprio incubo. I Carabinieri della Stazione di Trecase hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 29enne del salernitano e già noto alle forze dell’ordine Nonostante le diverse denunce per maltrattamenti, l’uomo non si è arreso alla fine della relazione con la sua ex compagna. Come già accaduto in passato, si è spinto sotto l’abitazione della sua ex e minacciandola e insultandola ha tentato di forzare il portone di ingresso per raggiungerla. La donna, terrorizzata, ha allertato i Carabinieri che sono riusciti ad arrivare prima che il ... Leggi su anteprima24

kikarosella_me3 : @StrisciaIa @SaraLanza15 @StrunzTruppen @catlatorre Tutta la lotta che vuoi, ma anche solo per sarcasmo ti potevi e… - ti_secchi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Referendum, Arturo Parisi: 'Voto No, il taglio dei parlamentari è una resa all'antipolitica. Nel Pd anche su… - txxmjn : @KSlayeon309 Ah pensavo fosse una cosa recente... ti stavo anche per dire che questo taglio di capelli ti sta bene - Gingermiao1 : @llhgtyi ???? ti taglio le manine ?????? - OlindaBot : RT @silvagni_olinda: @nino_giovanni @HuffPostItalia Ti sei fermato a leggere solo il titolo?Che tra l’altro è ambiguo come la fine dell’art… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ti taglio Coronavirus: Masini (Fi), 'taglio stipendi parlamentari idea inutile e pericolosa' Affaritaliani.it