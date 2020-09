Tegola Zaniolo, Ferretti: “Importante distorsione al ginocchio” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tegola per la Roma e per la Nazionale. Al 42′ Nicolò Zaniolo ha lasciato il campo dolorante dopo uno scontro di gioco con Van de Beek durante la sfida di Nations League contro l’Olanda, ad Amsterdam, lasciando spazio a Kean. Per il centrocampista della Roma un’importante distorsione al ginocchio sinistro, secondo quanto riferito dal medico della Nazionale Ferretti ai microfoni di Rai Sport. Domani ulteriori dettagli sull’entità dell’infortunio. Foto: Instagram personale L'articolo Tegola Zaniolo, Ferretti: “Importante distorsione al ginocchio” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

