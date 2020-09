Suarez e Vidal, l'usato sicuro nella corsa scudetto (Di lunedì 7 settembre 2020) La corsa ai gioielli del (fu) Barcellona vede in prima fila Juventus e Inter, ovvero il meglio della Serie A che ha scelto di concentrarsi sull'usato sicuro per provare ad agguantare in fretta l'obiettivo della vittoria o, nel caso dei bianconeri, limitare al minimo le variabili che già sono notevoli alla voce allenatore. Luis Suarez con i suoi 465 gol distribuiti in 33 anni di vita e Arturo Vidal, classe 1987, rappresentano una scorciatoia più che un investimento. Entrambi costano tanto come stipendio (10 milioni l'uruguaiano e 6 più bonus il cileno), poco o nulla di cartellino essendo stati messi alla porta dal Barça che sta rifondando. Juventus e Inter fanno bene ad affidarsi a loro a costo di sacrificare un po' di gioventù e progettualità?Sulla carta la ... Leggi su panorama

TuttoMercatoWeb : E' la settimana di Suarez e Vidal. Juve e Milan, attenti alle minacce Dybala e Donnarumma. Commisso, Firenze merita… - tvdellosport : Tra poco a #CalciomercatoWeekendLive: ?? #Milan, giorni decisivi per #Bakayoko ?? Asse #Italia-#Spagna, #Suarez e… - tancredipalmeri : BOMBA! La Juventus ha raggiunto un accordo con Suarez sullo stipendio: 12m€ all’anno così divisi: I dettagli: - oscarvalle1984 : RT @PaPaganini: Buongiorno. #Barcellona express. #Suarez fa l’esame di italiano per poi andare a Torino se #Messi non s’arrabbia, #Vidal vi… - PaPaganini : Buongiorno. #Barcellona express. #Suarez fa l’esame di italiano per poi andare a Torino se #Messi non s’arrabbia,… -