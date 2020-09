Stress da rientro nemico della fertilità (Di lunedì 7 settembre 2020) L’analisi del fenomeno dello Stress da rientro: alti livelli di cortisolo e adrenalina diminuiscono le possibilità di concepimento del 12% Al termine delle vacanze moltissimi italiani soffrono del così detto “Stress da rientro”. Certo, ritornare ad immergersi full time nella routine quotidiana, dopo un periodo dedicato esclusivamente ad attività piacevoli e rilassanti, può fare l’effetto… L'articolo Stress da rientro nemico della fertilità Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

evolutidigital : E' arrivato Settembre? Per fortuna c'è?? la musica ad aiutarci a gestire lo stress del rientro a lavoro. Ascoltiamo… - MedexTV : “Stress da rientro” nemico della fertilità. I consigli dell’esperta del Centro IVI - evolutidigital : E' arrivato Settembre? Per fortuna c'è?? la musica ad aiutarci a gestire lo stress del rientro a lavoro. Ascoltiamo… - Notiziedi_it : Bambini e ragazzi, stress da rientro a scuola: come aiutarli - siviaggia : #7settembre, stress da rientro? Il consiglio per viverlo al meglio è pensare al prossimo #viaggio ?? -