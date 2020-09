“Sognava di diventare come Totti”: chi era Willy, il 21enne ucciso dal branco a Colleferro (Di lunedì 7 settembre 2020) “Quando è squillato il telefono ho pensato che Willy avesse avuto un incidente con la macchina. I carabinieri ci hanno detto di andare in caserma perché era successo qualcosa a mio figlio”. A parlare è Lucia, la madre di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ferocemente ucciso dal branco nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro. Willy lavorava come aiuto cuoco all’Hotel degli Amici di Artena. Sabato sera intorno a mezzanotte e trenta Willy aveva salutato come al solito Mustafà, il portiere di notte, era andato a casa a cambiarsi d’abiti, aveva salutato la mamma ed era passato a prendere i suoi tre amici per fare serata nei locali della movida di ... Leggi su tpi

