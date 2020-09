Shadow Man Remastered in un teaser trailer che mostra i miglioramenti rispetto alla versione originale (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono passati più di 20 anni da quando Shadow Man uscì per la prima volta e lo sparatutto in terza persona diventò un classico di culto quando fu lanciato su Nintendo 64. Basato su una serie di fumetti con lo stesso nome, Shadow Man è l'eroe soprannaturale coraggioso e potente che protegge l'umanità dai sinistri demoni che si nascondono nel Deadside e si riversano nel nostro mondo. Shadow Man è stato originariamente sviluppato da Acclaim Studios e pubblicato su PC, PlayStation, Nintendo 64 e Dreamcast nel 1999. Considerato un "classico perduto" per anni, la versione PC del gioco è stata pubblicata di nuovo nella sua forma originale nel 2014.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Nextplayer_it : Shadow Man Remastered: rilasciato un nuovo trailer - NintendoHall : Shadow Man: Remastered, pubblicato un nuovo teaser trailer del classico su Nintendo Switch - NintendoHall : Shadow Man: Remastered, pubblicato un nuovo teaser trailer del classico su Nintendo Switch - tech_gamingit : Nuovo Trailer per la remastered di Shadow Man - oOShinobi777Oo : Nuovo Trailer per la remastered di Shadow Man -

Ultime Notizie dalla rete : Shadow Man Shadow Man: nuovo teaser trailer per la remastered Everyeye Videogiochi Shadow Man Remastered torna a mostrarsi in un secondo teaser trailer

Shadow Man Remastered è tornato a farsi vedere con un secondo teaser trailer, che mostra qualcosa di più di questa particolare operazione di remaster da parte di Nightdive. VIDEO di Giorgio Melani — 0 ...

Shadow Man: nuovo teaser trailer per la remastered

Giornata di annunci per Nightdive Studios, che dopo aver presentato il nuovo video gameplay di System Shock Remake e annunciato SiN Reloaded, presenta ora un teaser trailer di Shadow Man Remastered. U ...

Shadow Man Remastered è tornato a farsi vedere con un secondo teaser trailer, che mostra qualcosa di più di questa particolare operazione di remaster da parte di Nightdive. VIDEO di Giorgio Melani — 0 ...Giornata di annunci per Nightdive Studios, che dopo aver presentato il nuovo video gameplay di System Shock Remake e annunciato SiN Reloaded, presenta ora un teaser trailer di Shadow Man Remastered. U ...