Scuola, l’ultima Azzolinata. Altro che banchi e aule, qui mancano proprio gli insegnanti! (Di lunedì 7 settembre 2020) banchi monoposto, tamponi, mascherine e contagi a parte, quest’anno c’è un’Altro fattore, da tenere in considerazione, che impedirebbe agli studenti di riuscire a fare lezione. È infatti possibile, e non poi così troppo improbabile, che gli studenti arrivino in classe ma non trovino l’insegnante. Stando alle proiezioni dei sindacati ben 60mila cattedre restano scoperte. Su “84mila nuove assunzioni” previste, alla fine solo “24mila sono andate a buon fine. Poco più di un quarto”. C’è il rischio che non sia stato portato a termine per tempo un compito che non rientra affatto nel contesto di emergenza Covid e che invece ha più a che fare con la gestione delle assunzioni. Il governo era consapevole della voragine disastrosa che riguarda la ... Leggi su ilparagone

