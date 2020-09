Riapertura scuole, ai docenti si chiedono sacrifici. Ma per me la strada da seguire è l’inclusione (Di lunedì 7 settembre 2020) di Cristian Pagliariccio In questo periodo di preoccupazione sanitaria, i docenti segnalano un problema: vedono minacciato il loro bisogno umano e primario di sicurezza. Svolgendo un lavoro relazionale e non meccanico, tale problema incide sulla loro capacità di contribuire al benessere della comunità. Al di fuori della scuola, molti hanno provato a indicare soluzioni, anche in modo aggressivo, appellandosi alla necessità di far fare sacrifici ai docenti, mediante obblighi, per rispondere a un bisogno che tutti viviamo. Va ricordato, però, che fare sacrifici non significa produrre vittime sacrificali, per poi piangerle. Per questo, è meglio accrescere le nostre capacità di inclusione, anziché fare pressioni su chi segnala un bisogno importante. L’inclusione, ... Leggi su ilfattoquotidiano

In attesa della riapertura di tutte le scuole italiane prevista per il 14 settembre si registrano già i primi problemi a causa dei contagi da coronavirus: a Taverna, in provincia di Catanzaro, dopo du ...

Scuola, le preoccupazioni della Filt Cgil Roma Sud Pomezia Castelli: “Preferivamo le lezioni a distanza. Ecco perché”

“Siamo arrivati alla tanto attesa, e da molti temuta prova del nove della ripresa della vita post lockdown…”. Inizia così la nota stampa di Stefano D’Andrea, segretario generale Filt CGIL Roma Sud Pom ...

In attesa della riapertura di tutte le scuole italiane prevista per il 14 settembre si registrano già i primi problemi a causa dei contagi da coronavirus: a Taverna, in provincia di Catanzaro, dopo du ...