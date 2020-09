Psg, Mbappé: «Dobbiamo credere nella Champions, ma servono acquisti» (Di lunedì 7 settembre 2020) Kylian Mbappé crede che il Psg possa conquistare la Champions League Kylian Mbappé, attaccante della Francia e del Psg, in una intervista a Telefoot ha parlato delle possibilità dei parigini di alzare al cielo la Champions League. «Ovviamente sono ottimista sul fatto che vinceremo la Champions League. Dobbiamo crederlo, perché se non ci crediamo noi, nessuno ci crederà in generale. Molte squadre hanno perso la finale e hanno vinto l’anno dopo. Dobbiamo acquistare nuovi giocatori. Spero di vedere buoni acquisti così saremo in grado di ottenere di più nella nuova stagione che verrà». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

