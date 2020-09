PSG, Leonardo duro: «Mbappé positivo? Lo abbiamo appreso dalla stampa» (Di lunedì 7 settembre 2020) Leonardo si è sfogato dopo la notizia della positività di Mbappé al Coronavirus: le parole del direttore sportivo del PSG Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, ha commentato duramente il comportamento della Federcalcio francese in occasione della positività al Coronavirus di Kylian Mbappé. «È del tutto inaccettabile che il PSG abbia saputo dalla stampa della positività di Mbappé al Covid. Nessuno della Federazione francese ci ha contattato, abbiamo chiamato noi il calciatore. È una mancanza di rispetto, è assolutamente inaccettabile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MirrorFootball : PSG chief Leonardo discusses potential Lionel Messi transfer in David Beckham comparison - SkySport : Psg, Leonardo: 'Allegri? Nessun contatto. Messi ci ha stuzzicato' - occececco : RT @marifcinter: La furia di Leonardo: “È del tutto inaccettabile che il Psg abbia saputo dalla stampa della positività di Mbappe al Covid.… - GurzoBahri : RT @marifcinter: La furia di Leonardo: “È del tutto inaccettabile che il Psg abbia saputo dalla stampa della positività di Mbappe al Covid.… - Wright_92 : RT @marifcinter: La furia di Leonardo: “È del tutto inaccettabile che il Psg abbia saputo dalla stampa della positività di Mbappe al Covid.… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Leonardo

Il Direttore Sportivo del Psg, Leonardo, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva Canal+ soffermandosi, tra le altre cose, sul mercato dei transalpini. Ecco le sue parole: "Massimil ...Mai come quest'anno il Paris Saint-Germain c'era arrivato vicino, a vincere la Champions League. Dopo il mancato successo in finale si è parlato di un cambio di allenatore e in particolare si è discus ...