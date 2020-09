PS5, niente da fare: i dettagli svelati oggi sono dedicati alla realtà virtuale (Di lunedì 7 settembre 2020) A quanto pare i rumor erano veri, o almeno in parte: Sony ha annunciato nuovi dettagli in arrivo già da oggi, riguardante non (purtroppo) PlayStation 5, ma la realtà virtuale.Attraverso un nuovo post sul PlayStation Blog ufficiale, Gillen McAllister, Senior Specialist of Content Communications di Sony, ha rivelato che questa settimana la società "fornirà dettagli su alcuni giochi in arrivo su PlayStation VR, inclusi alcuni annunci e aggiornamenti per titoli PS VR precedentemente rivelati".Se state pensando di sapere qualcosa di più sulla console next-gen, spiacente ma, come scritto nel blog: "Questi annunci sono incentrati sui software VR. Quindi non createvi false speranze, non troverete novità legate a PS5". Oltre a questo il blog di PlayStation ha annunciato ... Leggi su eurogamer

