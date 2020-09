Positiva anche Marina Berlusconi. La figlia maggiore dell’ex premier è in isolamento domiciliare. Notte tranquilla per il Cavaliere ancora ricoverato al San Raffaele (Di lunedì 7 settembre 2020) La figia maggiore dell’ex premier Silvio Berlusconi, Marina, 54 anni, dopo una serie di tamponi negativi, è risultata Positiva al Covid-19. La presidente di Fininvest e del gruppo Arnaldo Mondadori, riferiscono fonti aziendali, sta bene e lavora normalmente al telefono. Marina Berlusconi assieme alla sua famiglia si è isolata, in linea con le regole vigenti, nella propria abitazione milanese da quando, mercoledì scorso, il padre era risultato positivo, insieme ai figlia Barbara e Luigi e un uomo della scorta. La quarta Notte del leader di Forza Italia, ricoverato al San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale, è stata tranquilla. ... Leggi su lanotiziagiornale

