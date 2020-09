Portland, antifascisti tirano molotov alla polizia, ma finiscono per darsi fuoco (Video) (Di lunedì 7 settembre 2020) Portland, 7 set – Non ha fine il flusso di Video delle devastazioni compiute da Black lives matter nelle città degli Stati Uniti, in particolare da Seattle e Portland, che dalla morte di George Floyd si sono trasformate in due enormi no-go zones alla mercé dei devastatori antifascisti. Questi ultimi sono così orgogliosi del «lavoro» svolto nelle strade di Portland negli ultimi tre mesi da essersi riuniti, sabato 5 settembre, per celebrare il 100simo giorno di disordini – ovviamente creando altri disordini, vandalismi e attaccando gli agenti di polizia in assetto antisommossa intervenuti per contenere le proteste. Capita però che gran parte degli aspiranti rivoluzionari non abbia la minima nozione ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : Portland antifascisti Portland, la polizia uccide l'«antifascista» coinvolto nell'omicidio dell'estremista di destra Il Manifesto Portland, la polizia uccide l’«antifascista» coinvolto nell’omicidio dell’estremista di destra

Michael Reinhol, maestro di snowboard di 48 anni, è stato ucciso in un parcheggio di Lacey, vicino a Olympia (nello stato di Washington), dalle forze dell’ordine che lo stavano cercando con l’accusa d ...

Portland, la polizia uccide Michael Reinoehl. L’uomo era sospettato di aver ucciso un suprematista bianco durante gli scontri

Durante gli scontri tra militanti antifascisti e suprematisti bianchi sostenitori di Trump che hanno avuto luogo lo scorso 29 agosto a Portland, è stato ucciso un uomo, il militante di estrema destra ...

