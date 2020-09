Ostia e Fiumicino, i presidi contro la ripresa della scuola in presenza: ‘Serve un rinvio, istituti non pronti alla riapertura’ (Di lunedì 7 settembre 2020) Scuole non pronte alla riapertura in presenza. Su questo i presidi del Decimo Municipio e del Comune di Fiumicino sono tutti d’accordo e contestano la data fissata dalla Regione Lazio – il 14 Settembre – per il suono della prima campanella. Per questo hanno scritto una lettera al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e all’assessore alla scuola Claudio Di Berardino, con la quale chiedono di ritardare la riapertura di 10 giorni, quindi al 24 settembre, a causa delle mancanze strutturali e di personale docente negli istituti. Si tratterebbe di una scelta logica, anche perché così non si andrebbe a interrompere le lezioni con una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

