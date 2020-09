Olanda-Italia 0-1, Barella regala la vittoria agli azzurri (Di lunedì 7 settembre 2020) Nations League, Olanda-Italia 0-1: gli azzurri espugnano la Johan Cruijff Arena grazie a un gol di Barella, azzurri in testa alla classifica Olanda-Italia termina con la vittoria degli azzurri (imbattuti da sedici gare), che si portano in testa nel girone di Nations League. L’Italia domina in lungo e il largo in tutto il primo tempo, concedendo all’Olanda soltanto qualche tiro da fuori area. Spinazzola spinge molto sulla catena di sinistra creando superiorità numerica, con Insigne e Locatelli in appoggio (ottimo prima frazione d’esordio). Al 13′ gli azzurri recuperano un pallone sulla trequarti rivale, Barella dal limite non centra la ... Leggi su zon

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - pisto_gol : Ola-Ita 0:1 Con un gol di Barella-uno dei migliori- l’Italia batte l’Olanda sul suo terreno: quello del gioco. La… - ZZiliani : Non so cosa ne pensa la Gazzetta, ma se nel secondo tempo l’Olanda affianca a Memphis (foto a sinistra) Depay (foto… - MirkoCapaldi : RT @Inter: ??? | NAZIONALI #Barella in gol in #OlandaItalia! ?????? 90' anche per @ddambrosio ?? - langolodeiprono : RT @OfficialASRoma: L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. N… -