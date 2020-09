Oggi è Un Altro Giorno ospita Armine Harutyunyan (la discussa modella di Gucci) (Di lunedì 7 settembre 2020) Armine Harutyunyan Non è bello ciò che è bello. Ma lo è sicuramente ciò che fa discutere. Armine Harutyunyan, la modella di Gucci criticata per la sua “bellezza” non convenzionale, sarà al centro della prima puntata di Oggi è un Altro Giorno, il nuovo programma di Serena Bortone all’esordio quest’Oggi su Rai1. La 23enne di origini armene sarà in collegamento con il nuovo programma pomeridiano di Rai 1. Un bel colpo per Serena Bortone, che acchiappa così l’intervista con uno dei personaggi del momento. Armine Harutyunyan, infatti, pur collaborando da tempo con la casa di alta moda, è ... Leggi su davidemaggio

Radio3tweet : Il potere delle parole, la vita di Oliver Stone, i vulcani come draghi sepolti, il cyberpunk William Gibson, l’antr… - borghi_claudio : Uno dei primi quadri che ho comperato (non collezionavo ancora, partecipavo ad un'asta di beneficenza quindi andavo… - PMurroccu : RT @LaVeritaWeb: Oggi riaprono molti asili senza le indicazioni dell'Iss e il Dpcm sui trasporti. Mentre le liste dei supplenti restano nel… - LeroixJ : RT @LaRobiErre: Oggi ho saputo che il fratello maggiore di un mio amico morirà tra qualche giorno. Non so come altro dirlo: questo è. Ha c… - davidemaggio : Oggi è Un Altro Giorno ospita #ArmineHarutyunyan (la discussa modella di Gucci) -