Non era Kawasaki ma una malattia infiammatoria causata dal Covid. La scoperta del Bambin Gesù (Di lunedì 7 settembre 2020) Scoperto il meccanismo che scatena una grave risposta infiammatoria nei bimbi con Covid-19. In uno studio pubblicato su ‘Cell’, i ricercatori dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma - in collaborazione con colleghi del Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia - fanno luce su una malattia infiammatoria sistemica chiamata Mis-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), causata nei piccoli dall’infezione da coronavirus Sars-CoV2 e inizialmente confusa con la malattia di Kawasaki. Il lavoro apre la strada a test specifici per la diagnosi precoce e a trattamenti mirati.All’inizio della pandemia da Sars-CoV2, ricordano dall’ospedale pediatrico della Santa Sede, i Bambini sembravano ... Leggi su huffingtonpost

petergomezblog : Scarpinato alla Festa del Fatto: “Borsellino aveva capito che dietro le stragi non c’era solo la mafia. Per questo… - davidealgebris : Bibitaro ha sempre detto in 3 mesi da vincere elezioni avrebbe dimezzato stipendi del M5 Scemi. Ovviamente era una… - marcocappato : 'Draghi? Era un po' stanchino ma non ci ha fatto una cattiva impressione' (Dichiarazione congiunta di fantasia Conte - Di Maio) - sghi29 : RT @anamoRacsecnarF: Willy,un bravo ragazzo a detta di tutti,interviene per sedare una rissa. Non era coinvolto. In quattro lo riempiono di… - CandiagoSilvano : RT @anamoRacsecnarF: Willy,un bravo ragazzo a detta di tutti,interviene per sedare una rissa. Non era coinvolto. In quattro lo riempiono di… -

Ultime Notizie dalla rete : Non era Aru: “Soffro, senza risposte”. Saronni: “Chi l’ha convocato?» La Gazzetta dello Sport C’era una volta la pirateria, e c’è ancora: il ritorno di eMule

Un aggiornamento riporta in vita dopo dieci anni lo storico software p2p per il download di musica, film e programmi. Negli anni Novanta aveva contribuito alla grande crisi dell’industria discografica ...

La promozione in A dopo un secolo, la festa sospetta e l'impennata di contagi: il caso La Spezia

A metà pomeriggio, sui telefonini e su tutta la messaggistica della Protezione civile arrivano poche righe, stringate ed essenziali: “MESSAGGIO DI SERVIZIO: Ordinanza n.56/2020: il Presidente della Re ...

Un aggiornamento riporta in vita dopo dieci anni lo storico software p2p per il download di musica, film e programmi. Negli anni Novanta aveva contribuito alla grande crisi dell’industria discografica ...A metà pomeriggio, sui telefonini e su tutta la messaggistica della Protezione civile arrivano poche righe, stringate ed essenziali: “MESSAGGIO DI SERVIZIO: Ordinanza n.56/2020: il Presidente della Re ...