Milan, il Psg offre 40 milioni per Bennacer: no del giocatore (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Paris Saint Germain mette gli occhi su Ismaël Bennacer. Secondo quanto riporta ‘Le10Sport’, l’offerta presentata dal club parigino al Milan per il centrocampista è di circa quaranta milioni di euro. Il club rossonero ha rifiutato l’offerta ritenendola insufficiente ma a stoppare sul nascere la trattativa è stato il no del giocatore che ha confidato alle persone a lui vicine di non avere alcuna intenzione di lasciare il club rossonero. Leggi su sportface

