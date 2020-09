Maltempo, Coldiretti: 9 tempeste al giorno in questa pazza estate (Di lunedì 7 settembre 2020) “Con l’ultima ondata di Maltempo si va verso la fine di una pazza estate segnata da oltre 9 tempeste al giorno lungo tutta la Penisola tra bombe d’acqua, tornando, nubifragi e grandine dalle dimensioni anomale che hanno devastato i raccolti con alberi da frutta divelti, filari di vigneti abbattuti, serre distrutte e coltivazioni sott’acqua“: è quanto emerge dall’elaborazione di Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla perturbazione che ha colpito “con temporali violenti a macchia di leopardo le regioni del nord Italia, da Torino a Genova fino a Venezia. Gli eventi estremi di questa estate 2020 – evidenzia la Coldiretti – ... Leggi su meteoweb.eu

