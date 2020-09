L’orso M49 è stato catturato per la terza volta. ‘Papillon’ è stato rintracciato nella zona del Lagorai (Di lunedì 7 settembre 2020) La lunga fuga dell’orso M49 si è conclusa ancora una volta. Gli uomini del Corpo Forestale del Trentino lo hanno rintracciato nella zona del massiccio del Lagorai e lo hanno catturato grazie a una trappola-tubo. Hanno impiegato quasi un mese e mezzo perché dal recinto del Casteller, vicino a Trento, era scappato per la seconda volta a fine luglio. In questo caso, a differenza della prima volta, era dotato di radiocollare, il che rendeva possibile seguirlo nei suoi spostamenti per le valli e le montagne trentine. Ma dopo neppure un mese l’apparecchio era stato trovato a terra. M49 era riuscito a liberarsene e così era tornato ad essere Papillon (dal romanzo autobografico di Henri ... Leggi su ilfattoquotidiano

