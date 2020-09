Loredana Lecciso, chi è l’ex marito: diversissimo da Albano (Di lunedì 7 settembre 2020) Negli ultimi anni si è parlato tanto della storia d’amore tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi. Non tutti conoscono però il matrimonio della showgirl avvenuto negli anni 90. Scopriamo subito il suo ex marito. Una figlia meravigliosa Loredana Lecciso è stata unita in matrimonio dal 1993 al 1996 col suo ex marito Fabio Cazzato. Dalla … L'articolo Loredana Lecciso, chi è l’ex marito: diversissimo da Albano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

