Lo studio segreto sul Covid: chi è Alberto Zoli, “l’esponente di Regione Lombardia” che ha relazionato Speranza (Di lunedì 7 settembre 2020) Lo studio “segreto” sugli effetti in Italia di una possibile pandemia da Covid-19 “mi era stato presentato da un esponente della Regione Lombardia“. A rivelare cosa accadde nella riunione del Comitato-tecnico-scientifico in cui venne illustrato il documento elaborato dal matematico Stefano Merler sugli ipotetici impatti del coronavirus nel nostro Paese, è stato ieri Roberto Speranza alla festa de Il Fatto Quotidiano. E ora quell’esponente “della Regione Lombardia” ha un nome: si tratta di Alberto Zoli, direttore generale dell’Areu, l’azienda lombarda che si occupa del servizio di emergenza e urgenza. È il 12 di febbraio e la task force degli scienziati è riunita al ministero ... Leggi su ilfattoquotidiano

Lo studio in questione, spiegava qualche giorno fa il ministro Boccia “è stato commissionato e chiesto dal ministero, il 12 febbraio penso siano state messe in giro bozze per una simulazione con delle ...

Continua lo scontro tra Matteo Salvini e Roberto Speranza, in merito ai verbali desecretati del Comitato tecnico scientifico riguardanti l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. "È normale che il ...

Lo studio in questione, spiegava qualche giorno fa il ministro Boccia "è stato commissionato e chiesto dal ministero, il 12 febbraio penso siano state messe in giro bozze per una simulazione con delle ...