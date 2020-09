Le Olimpiadi di Tokyo si terranno a luglio, “con o senza COVID” (Di lunedì 7 settembre 2020) Le Olimpiadi di Tokyo, rinviate di un anno a causa della pandemia di Coronavirus, si svolgeranno nel luglio 2021 come da programma, indipendentemente dalla diffusione dei contagi: è quanto ha assicurato il vice presidente del Comitato Olimpico Internazionale, John Coates. Saranno i “giochi che hanno sconfitto il Covid“, “si terranno con o senza Covid. Inizieranno il 23 luglio del prossimo anno“, ha precisato Coates, che guida la Commissione di coordinamento del CIO.L'articolo Le Olimpiadi di Tokyo si terranno a luglio, “con o senza COVID” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

fisco24_info : Coronavirus, ultime notizie. Nel mondo 27 milioni di contagi e 880 mila morti. India seconda per contagi: ? Tokyo 2… - babetta123 : Ora Leonardo Fioravanti ha 23 anni e spero tanto che vinca le Olimpiadi di Tokyo che si terranno il prossimo anno - andreaamyg : e se l’anno prossimo non vado a vedere le olimpiadi a tokyo con stefano Then what devo aspettare altri quattro anni - aifosatir : RT @NEG_Zone: #ValentinaPetrillo è una velocista #trans e quest’anno gareggerà ai Campionati italiani Paralimpici di Jesolo, passo importan… - NEG_Zone : #ValentinaPetrillo è una velocista #trans e quest’anno gareggerà ai Campionati italiani Paralimpici di Jesolo, pass… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Olimpiadi Tokyo: Giappone osservato speciale per gli abusi sui giovani atleti Osservatorio Diritti Coronavirus, ultime notizie. Nel mondo 27 milioni di contagi e 880 mila morti. India seconda per contagi

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 - posticipate al 2021 - si svolgeranno il prossimo anno a prescindere dalla pandemia di coronavirus, ha annunciato oggi John Coates, vicepresidente del Comitato olimpico int ...

Volley, orgoglio Galli: «A Milano voglio i successi anche da dirigente»

«È uno dei volti delle Olimpiadi di Tokyo, che speriamo si possano disputare nel 2021. Potrà essere importante per quelle realtà che insieme alla nostra società vorranno espandere la loro immagine in ...

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 - posticipate al 2021 - si svolgeranno il prossimo anno a prescindere dalla pandemia di coronavirus, ha annunciato oggi John Coates, vicepresidente del Comitato olimpico int ...«È uno dei volti delle Olimpiadi di Tokyo, che speriamo si possano disputare nel 2021. Potrà essere importante per quelle realtà che insieme alla nostra società vorranno espandere la loro immagine in ...