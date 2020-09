L’altra beffa del Recovery Fund: i prestiti dell’Ue aumenteranno il debito pubblico (Di lunedì 7 settembre 2020) I prestiti dall’Unione Europea sono una fregatura colossale. Iniziamo col dire che finalmente adesso tutti li chiamano col loro nome: prestiti, appunto. Nessun regalo, dunque, nessuna solidarietà. Ma soldi nostri che loro ci ridanno in prestito e sui dovremo poi pagare gli interessi. Interessi che pagheranno le già disgraziate generazioni future, quelle senza garanzie e senza lavoro. Ma c’è di più: questi prestiti aumenteranno del 10% il nostro debito. Il Recovery Fund, infatti, ripetiamo, non sarà in trasferimenti diretti di bilancio ma in prestiti. E come vanno trattati sul piano contabile quei prestiti? Come spiega anche Fubini (persino lui ora se n’è accorto) sul Corriere ... Leggi su ilparagone

