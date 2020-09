La realtà virtuale è davvero il futuro del cinema e della tv? (Di lunedì 7 settembre 2020) Si parla tanto di Virtual Reality, ma che cos’è veramente? A questa domanda vuole rispondere “IMMERSI NEL futuro” il primo “Libro bianco” sulla realtà virtuale che si pone l’obiettivo di indagare – attraverso dati, interviste e testimonianze – sui diversi aspetti della VR, sugli ambiti di applicazione, sugli scenari futuri. Questo “libro bianco” nasce dall’esigenza di fornire uno strumento analitico e critico a chi opera nel contesto della produzione di contenuti immersivi per i media nel nostro paese. Rai cinema in collaborazione con l’Ufficio Studi Rai sono il motore e l’ispiratore di questa ricerca. L’idea è quella di fotografare il presente della produzione italiana per i media e ... Leggi su domanipress

virginiaraggi : Come era il Circo Massimo durante l’età imperiale? E nel Medioevo? Lo potrete vedere con i vostri occhi grazie alla… - DavideVi20 : @MillaCarbo1 Non possono perdere un'occasione così ghiotta per saltare sul carro virtuale dei giusti, poi nella rea… - 29luglio1971 : La vogliosa virtuale poi cerca e trova l'uomo che ostenta la virilità virtuale e scatta il fidanzamento ah ah Poi… - 29luglio1971 : Io sono macho..io sono virile è in voga codesto mestiere nel virtuale e nella realtà, l'uomo che si vanta e si loda.. E virile e fattivo? - 29luglio1971 : Chi è tutto fumo e niente arrosto.. nella realtà si rivela da solo. La scenografia virtuale poi sarà sfatata dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : realtà virtuale L’allarme del Banco Alimentare: «Sempre più persone senza cibo, l’autunno sarà critico» Buone Notizie