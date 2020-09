La nuova vita di Stella, cane anziano salvato dall’eutanasia all’ultimo minuto (Di lunedì 7 settembre 2020) A 15 anni doveva essere soppressa ma il veterinario ha deciso di risparmiarla. Ora ha trovato una famiglia e un altro amico a quattro zampe con cui spera di trascorrere l'ultimo tratto del suo cammino Leggi su lastampa

matteosalvinimi : Una nuova piccola pugliese, 5 mesi! Meraviglia! ?? Buona vita Sharon, a te e alla tua mamma. - LaStampa : La nuova vita dell’atleta non vedente che si prepara alle Paralimpiadi grazie al suo cane guida @fulviocerutti - GiovanniToti : Con l’amico @matteosalvinimi e il sindaco @buccipergenova a #Begato, dove presto demoliremo le dighe, simbolo di qu… - asstel_it : Lo #smartworking è stata una risposta necessaria per affrontare l'emergenza sanitaria. Quali insegnamenti ci ha las… - EnricoRussotto : #PilloladiVangelo Mt 1,1-16.18-23 Ogni nascita di una nuova vita è motivo di gioia, in quanto si riaccende la spera… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova vita La nuova vita di Stella, cane anziano salvato dall’eutanasia all’ultimo minuto Il Secolo XIX Nasce il Tg di Poste Italiane per raccontare l'Italia che cambia

ROMA - Una nuova voce nel mondo dell’informazione: è Tg Poste, il telegiornale di Poste Italiane in onda da oggi per raccontare l’Italia che cambia. Tg Poste andrà in onda ogni giorno, dal lunedì al v ...

Riapertura stadi, il premier Conte frena: “È inopportuna”. Salvini: “Così si cavalca la paura”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, frena sulla riapertura degli stadi: “Riaprire gli stadi o manifestazioni dove ci si siede uno accanto all’altro non è assolutamente opportuno”. Evidenziand ...

