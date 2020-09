La bestia che cerchiamo (Di lunedì 7 settembre 2020) Ecco qualcosa di realmente diverso. Sul finire di questa strana estate, recupero nella mia biblioteca Spigola o agnello (Bompiani 2018), l’esordio di Federico Riccato (1976), dottore di ricerca in Scienze Ambientali a indirizzo marino presso l’Università di Venezia e ora proprietario di una piccola società che opera nel campo dell’ecologia applicata, che stupisce per la scrittura ad alta definizione perché vicina alla biografia.Scartato dall’accademia come molti giovani, Riccato trova nella storia di Felice, giovane biologo marino, il suo giusto alter ego. In un mondo universitario inerte che non premia il merito e promette promozioni insabbiando carriere, il protagonista occupa nella Laguna di Venezia una sottilissima striscia liminare tra la veglia e il sonno, tra il sogno e l’allucinazione, tra l’orizzontalità del ... Leggi su huffingtonpost

lucianonobili : Da giorni sono vittima di ogni insulto dalla bestia leghista per aver detto a @QRepubblica che i decreti #Salvini s… - 6000sardine : Ecco così si è scatenato oggi in risposta alla tragedia di #Crotone. La pancia della #bestia che parla. Ce ne sono… - ricpuglisi : Ah, c'è una frase collegata al #Covid19 che è perfetta per farmi andare in bestia: 'NULLA SARÀ COME PRIMA.' - lapuccio : @SVentidue @MeNeFrego___ PS qui la cosa che vedo, è sicuramente lei, per me lei non ha sesso, nemmeno può essere p… - GIOVANN20338003 : RT @lucianonobili: Da giorni sono vittima di ogni insulto dalla bestia leghista per aver detto a @QRepubblica che i decreti #Salvini sono u… -

Ultime Notizie dalla rete : bestia che La bestia che cerchiamo L'HuffPost La bestia che cerchiamo

Ecco qualcosa di realmente diverso. Sul finire di questa strana estate, recupero nella mia biblioteca Spigola o agnello (Bompiani 2018), l’esordio di Federico Riccato (1976), dottore di ricerca in Sci ...

Lui & Lei: come affrontare e superare il tradimento del partner

L’estate sta per finire e molte coppie ne hanno approfittato per ricaricare le pile e fare un pieno di energia per affrontare un nuovo inverno a due. Alcuni, magari le coppie più strutturate, hanno fo ...

Ecco qualcosa di realmente diverso. Sul finire di questa strana estate, recupero nella mia biblioteca Spigola o agnello (Bompiani 2018), l’esordio di Federico Riccato (1976), dottore di ricerca in Sci ...L’estate sta per finire e molte coppie ne hanno approfittato per ricaricare le pile e fare un pieno di energia per affrontare un nuovo inverno a due. Alcuni, magari le coppie più strutturate, hanno fo ...