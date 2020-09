Juventus, previsto un incontro con l’agente di Higuain per la risoluzione (Di lunedì 7 settembre 2020) La Juventus si incontrerà con il fratello agente di Gonzalo Higuain per trattare la risoluzione di contratto dell’attaccante Il fratello agente di Gonzalo Higuain arriverà nei prossimi giorni in Italia per incontrare la dirigenza della Juventus secondo quanto riportato da Tuttosport. Il tema sarà la risoluzione del contratto dell’attaccante argentino. L’ex giocatore del Napoli è infatti in uscita dal club bianconero e il suo futuro potrebbe essere oltreoceano. Su di lui vi è l’interesse dell’Inter Miami, squadra della MLS, in cui è andato pure Matuidi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

