Johnny lo Zingaro arrestato: l'ultima volta preso a Taverne D'Arbia dopo la seconda fuga (Di lunedì 7 settembre 2020) Negli anni '70 e '80 terrorizzò Roma, ieri è evaso ancora per l'ennesima volta: Johnny lo Zingaro , all'anagrafe Giuseppe Mastini , doveva far rientro in carcere a Sassari dopo un permesso ma non si è ... Leggi su leggo

Corriere : “Johnny lo zingaro” è evaso per la terza volta: ricercato in tutta Italia - Agenzia_Ansa : Johnny lo zingaro è evaso di nuovo #carceri #ANSA #Johnnylozingaro - RaiNews : Era in permesso premio e doveva fare rientro in carcere a mezzogiorno, ma a Bancali non è tornato - ciafapino : RT @flauraUSPP: Johnny lo zingaro è evaso, dopo un permesso premio. È la terza volta! Non vi bastano mai le lezioni. #BonafedeDimettiti #sa… - NegAdriana : RT @ArturoP66023286: ‘Johnny lo zingaro’: ergastolano nuovamente evaso dopo permesso premio -