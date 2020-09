Inghilterra, Southgate: «Greenwood e Foden hanno infranto il regolamento. Andranno a casa» (Di lunedì 7 settembre 2020) Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, ha parlato del polverone sollevato da Greenwood e Foden. Le sue parole Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, ha parlato del polverone sollevato dal comportamento di Greenwood e Foden. Le sue parole. Greenwood E Foden – «Sfortunatamente, questa mattina, è stato portato alla mia attenzione che due dei ragazzi hanno infranto le linee guida. Quindi abbiamo dovuto subito stabilire che non potessero avere contatti con il resto della squadra e allenarsi. Viste le procedure che dobbiamo seguire, dovranno tornare in Inghilterra separatamente. Non è successo niente in hotel, stiamo ancora prendendo in ... Leggi su calcionews24

