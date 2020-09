Il centrodestra punta al 7-0 alle regionali. Referendum, oggi direzione Pd (Di lunedì 7 settembre 2020) Salvini e Meloni convinti di poter vincere in tutte le regioni per dare una spallata al governo. All'interno della maggioranza Di Maio prova a scuotere la base dei Cinquestelle Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra punta Elezioni: centrodestra punta su sicurezza e tutela Autonomia Agenzia ANSA Sondaggi politici la Supermedia nazionale in vista delle Regionali

Prima di tutto, la Lega vedrebbe i propri consensi aumentare dello 0,6%, passando dal 24,6% al 25,2%: per riscontrare un aumento positivo di questa portata occorre tornare indietro sino alla prima set ...

Marche, sinistra "terrorizzata". Il centrodestra può "sbancare"

L’esito delle elezioni nelle Marche stavolta non sarà più una formalità. Dopo 70 anni di dominio incontrastato dei partiti di centrosinistra, il centrodestra potrebbe espugnare la Regione Adriatica. I ...

