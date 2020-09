Higuain, il fratello a Torino per trattare la risoluzione: i dettagli (Di lunedì 7 settembre 2020) Nelle prossime ore potrebbe arrivare la risoluzione di Gonzalo Higuain con la Juve. Il fratello agente è atteso a Torino La storia tra Gonzalo Higuain e la Juve potrebbe concludersi nelle prossime ore. Il fratello-agente del giocatore è a Torino: proprio nella città sabauda, nelle prossime ore, tratterà la risoluzione con la dirigenza bianconera. L’attaccante si libererà dunque dalla Juve e poi sceglierà in totale libertà dove continuare la propria carriera calcistica, che probabilmente sarà all’Inter di Miami. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

