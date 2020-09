Highlights e gol Repubblica Ceca-Scozia 1-2, Nations League 2020/2021 (VIDEO) (Di lunedì 7 settembre 2020) Successo esterno della Scozia nella sfida contro la Repubblica Ceca valida per il gruppo 2 della Divisione B di Uefa Nations League 2020/2021. Vittoria con il punteggio di 1-2 per gli ospiti che prendono la testa del girone, in avvio la rete di Pesek aveva portato al comando i cechi. Dykes e Christie dal dischetto riescono poi a ribaltare il punteggio dando la vittoria alla propria squadra. Leggi su sportface

