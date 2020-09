Finché Ti Va dei Tiromancino, il nuovo singolo dal sapore intimo e romantico (Di lunedì 7 settembre 2020) Finché Ti Va dei Tiromancino esce venerdì 11 settembre. Il nuovo singolo della band è stato annunciato oggi da Federico Zampaglione che, negli scorsi giorni, aveva disseminato una serie di indizi sui social per preannunciare ai fan l’arrivo di imminenti novità. Finché Ti Va dei Tiromancino è un brano inedito ed anticipa nuovi progetti discografici. Prodotto e arrangiato da Zampaglione e da Jason Rooney, sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 11 settembre per proporre un viaggio tra atmosfere malinconiche. Il testo accoglie l’ascoltatore e lo trascina all’interno di una storia d’amore in modo intimo e romantico. Anticipa le atmosfere che troveremo nel prossimo progetto ... Leggi su optimagazine

