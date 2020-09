"Estate con la tv spenta. Ora riparto in studio ma senza il pubblico" - (Di lunedì 7 settembre 2020) Paolo Giordano La conduttrice alla vigilia della stagione: "Sempre più interazioni con il web" Lei dice che dalle vacanze è tornata «carica, molto carica» e lo conferma anche il suo ultimo scatto su Instagram (solo una camicia bianca, gambe da applausi). È una manna per i suoi 2,8 milioni di followers e anche per gli irriducibili haters che aspettano qualsiasi pretesto per scatenarsi. Oggi Barbara d'Urso con Pomeriggio Cinque riprende per un altro anno la propria inarrestabile maratona tv, roba che Mentana al confronto sembra un dilettante. Ogni pomeriggio in onda, poi dal 13 anche Domenica Live e Live - Non è la d'Urso, tutto su Canale 5. Poi, sembra, il Grande Fratello in primavera. «Ho terminato la scorsa stagione come unica donna in diretta tv tutti i giorni», spiega mentre sta provando gli ultimi dettagli del programma ... Leggi su ilgiornale

RaiRadio2 : ?? Bella d'estate vai | Via da me ?? Inizia così la seconda serata del #SeatMusicAwards20! Con @mikasounds e… - RaiRadio2 : ?? E se un’estate ci cambia davvero Se sono meglio o peggio ora non so Se siamo nel bianco in un cielo nero Hanno de… - IlContiAndrea : Orario di chiusura 00:40 anteprima #SeatMusicAwards20 sarà aperta da #Mika con #MicheleBravi che canteranno la cove… - LuciaFerraroEM : RT @sprockbrowncrew: Andando per certificare anche il 3° estratto (Luci blu + 17k). È facile quando si vende con i feat, le canzonette d'e… - adelphiedizioni : RT @Radio3scienza: Estate 1925. Un Heisenberg 23enne si rifugia sull'isola di #Helgoland, nel Mare del Nord, con un problema da risolvere:… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate con MARINA DI VIESTE - Estate con pienone, gran movimento di barche anche a settembre Garganotv Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 7 settembre: Valentina e Gemma allo scontro!

Uomini e donne, anticipazioni puntata di oggi, 7 settembre, trono over e trono classico: il lifting di Gemma e i nuovi tronisti UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 7 SETTEMBRE Anno nuovo e ...

Tosca arriva ad Arezzo con il suo “Direzione Morabeza Tour”

Domenica 13 settembre all’Anfiteatro Romano prosegue il cartellone voluto da Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo con il “Concerto per l’Autismo” Il concerto è promosso dall’Associazione Autis ...

Uomini e donne, anticipazioni puntata di oggi, 7 settembre, trono over e trono classico: il lifting di Gemma e i nuovi tronisti UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 7 SETTEMBRE Anno nuovo e ...Domenica 13 settembre all’Anfiteatro Romano prosegue il cartellone voluto da Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo con il “Concerto per l’Autismo” Il concerto è promosso dall’Associazione Autis ...