Donna investita su Viale Italia (Di lunedì 7 settembre 2020) LIVORNO - E' ancora in fase di ricostruzione l'incidente avvenuto questa mattina su Viale Italia all'altezza dell'ippodromo, con una Donna che è stata investita da un'auto. E' stata soccorsa, con la ... Leggi su gazzettadilivorno

MassimoLandi7 : #Livorno #cronaca Incidente davanti all'ippodromo, preoccupanti le condizioni della donna investita - CronacheMc : MONTECASSIANO - L'incidente è avvenuto intorno alle 11,15 a Sant'Egidio - varesenews : Ancora in gravi condizioni la donna investita venerdì - paolorm2012 : Incidente a Guidonia, esce di casa poi attraversa e viene centrata da un Suv: morta una donna - veneziatoday : Incrocio pericoloso, la denuncia: «Donna a terra e vigili dopo 20 minuti» --> -

Ultime Notizie dalla rete : Donna investita

Varesenews

Ambienta sgr, il principale asset manager europeo interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato la nomina di due nuovi partner, Gwenaelle Le Ho Daguzan in Francia e Hans Hadere ...Avevano cercato di far perdere le proprie tracce subito dopo il violento pestaggio costato la vita a Willy Monteiro Duarte, giovane di 21 anni intervenuto per sedare una rissa. Mario Pincarelli 22 ann ...