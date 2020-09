DayDreamer, il dramma di Demet Ozdemir: “Non ho potuto vivere la mia adolescenza come gli altri” (Di lunedì 7 settembre 2020) La difficile adolescenza di Demet Ozdemir Insieme a Can Yaman, l’attrice turca Demet Ozdemir è la star indiscussa di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera attualmente in onda su Canale 5. La professionista che ha 28 anni ricopre il ruolo di una ragazza, Sanem Aydin, molto volenterosa con lo scopo di diventare un giorno una scrittrice. Il suo personaggio le ha permesso di farsi conoscere e soprattutto apprezzare nel nostro Paese. In una recente intervista rilasciata per il magazine ufficiale di DayDreamer, Demet ha raccontato dei dettagli sulla sua adolescenza, che non sarebbe stata per niente semplice. “Ho cominciato a lavorare all’età di 15-16 anni, in giovane età. Non ho ... Leggi su kontrokultura

Halina_fil : RT @PrincipessaDemo: Demet è una comica nata che sa fare il dramma alla perfezione e canta e balla #DemetÖzdemir #DayDreamer ???? - fahbur7 : RT @CinguettaTV: Stasera in prima TV assoluta su canale 5 il dramma sentimentale #eternallove dopo il successo di #DayDreamer un'altra prod… - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: Stasera in prima TV assoluta su canale 5 il dramma sentimentale #eternallove dopo il successo di #DayDreamer un'altra prod… - leylamey1999 : RT @CinguettaTV: Stasera in prima TV assoluta su canale 5 il dramma sentimentale #eternallove dopo il successo di #DayDreamer un'altra prod… - iFbdajxxp0nlsMV : RT @CinguettaTV: Stasera in prima TV assoluta su canale 5 il dramma sentimentale #eternallove dopo il successo di #DayDreamer un'altra prod… -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer dramma DayDreamer, il dramma di Demet Ozdemir: “Non ho potuto vivere la mia adolescenza come gli altri” Kontrokultura Eternal Love – L’eternità in un attimo

Le storie d’amore romantiche sullo sfondo di Istanbul, anche se venate di drammi o malinconia, sono diventate un must su Canale 5. Dopo il successo dell’anno scorso della serie Tv con Can Yaman Bitter ...

Le storie d’amore romantiche sullo sfondo di Istanbul, anche se venate di drammi o malinconia, sono diventate un must su Canale 5. Dopo il successo dell’anno scorso della serie Tv con Can Yaman Bitter ...