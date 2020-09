Coronavirus Italia, ecco il nuovo dpcm. "Discoteche e stadi restano chiusi" (Di lunedì 7 settembre 2020) Discoteche e stadi restano chiusi. A poche ore dal via libera al nuovo dpcm del 7 settembre 2020 , con la firma del premier Giuseppe Conte attesa in serata, il ministro della Salute Roberto Speranza ... Leggi su quotidiano

repubblica : Coronavirus, in Italia da marzo 71 suicidi correlati alla pandemia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia nuovi casi in calo (1.108) e altri 12 morti #coronavirus - sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 1.108 nuovi casi e altre 12 vittime. #Tamponi in calo… - sportface2016 : LIVE #Coronavirus | Aggiornamento ore 20:25 - La situazione nel mondo #covid19 - Maurizio62 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: cartine dell'Italia a confronto (credits @istsupsan) #coviddi #COVID?19 -