Coronavirus, in arrivo nuovo Dpcm con misure anti contagio (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – Nuove disposizioni per la capienza di bus, metro e treni regionali – potranno essere riempiti fino all’80% – e conferma delle disposizioni contenute nel Dpcm in scadenza il 7 settembre, compresa la chiusura di discoteche e stadi. Sono i provvedimenti attesi nel decreto con le norme anti Covid che a ore dovrebbe essere firmato a Palazzo Chigi. La misura avrà validità di un mese, fino al 7 ottobre, quando mancherà una settimana alla scadenza dello stato di emergenza prorogato al 15 ottobre. Restano anche le ormai note tre regole fondamentali:?igiene delle mani, distanziamento di 1 metro e utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e in tutti i luoghi in cui non sia possibile garantire il mantenimento del distanziamento. Il testo conterrà anche ... Leggi su quifinanza

