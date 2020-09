Colleferro, spunta un quinto indagato per il pestaggio che ha causato la morte di Willy (Di lunedì 7 settembre 2020) Nel registro degli indagati per il brutale pestaggio che ha portato alla morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro spunta un quinto nome. Ancora non si sa molto di questa persona: si tratterebbe di un giovane sul quale i carabinieri stanno indagando e che sarebbe coinvolto – non è chiaro a che livello – nella vicenda. Ufficialmente iscritto nel registro degli indagati dei pm che stanno trattando il caso, il quinto non è stato sottoposto a fermo a differenza di Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia che si trovano tutti a Rebibbia per omicidio preterintenzionale. LEGGI ANCHE >>> Willy, il video con le scimmie pubblicato su Facebook da uno degli assassini dopo averlo pestato a ... Leggi su giornalettismo

