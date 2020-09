Colleferro, Calabria: sia fatta giustizia per delitto atroce (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – “Quella di Willy Monteiro e’ una tragedia che chiama tutti noi in causa a vigilare affinche’ sia fatta piena giustizia. Un ragazzo di appena 21 anni barbaramente ucciso nel tentativo di difendere un suo amico da un’aggressione. È un dramma che ci lascia attoniti e ci fa invocare la totale certezza della pena per un delitto atroce. Siamo vicini alla famiglia in questo dolore irreparabile”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro Calabria Colleferro, Calabria (Fi): sia fatta giustizia per delitto atroce Yahoo Notizie Colleferro, Calabria (Fi): sia fatta giustizia per delitto atroce

Roma, 7 set. (askanews) - "Quella di Willy Monteiro è una tragedia che chiama tutti noi in causa a vigilare affinché sia fatta piena giustizia. Un ragazzo di appena 21 anni barbaramente ucciso nel ten ...

Omicidio Colleferro, la dinamica: “Rissa per un like a una ragazza, Willy finito in mezzo per caso”

"È nato tutto per un litigio tra terzi all'interno del locale per dei like a una ragazza. Francesco stava discutendo con alcune persone e ha tirato un pugno in faccia a qualcuno. Dopodiché Mario gli è ...

Roma, 7 set. (askanews) - "Quella di Willy Monteiro è una tragedia che chiama tutti noi in causa a vigilare affinché sia fatta piena giustizia. Un ragazzo di appena 21 anni barbaramente ucciso nel ten ..."È nato tutto per un litigio tra terzi all'interno del locale per dei like a una ragazza. Francesco stava discutendo con alcune persone e ha tirato un pugno in faccia a qualcuno. Dopodiché Mario gli è ...