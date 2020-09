CLIMA: MOLTI DELLA GEN Z PENSANO CHE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO SIA INEVITABILE (Di lunedì 7 settembre 2020) Outlook orribileLa maggior parte DELLA generazione Z, ovvero le persone nate dopo il 1996 circa, crede che la progressione del CAMBIAMENTO CLIMAtico globale sia INEVITABILE.Un sondaggio condotto da Morning Consult ha rilevato che il 49% degli Zoomer ritiene che l'umanità abbia la capacità di rallentare - ma non fermare - il CAMBIAMENTO CLIMAtico, mentre solo il 26% pensa che saremo in grado di fermarlo. Un altro otto percento crede che il CAMBIAMENTO CLIMAtico sia al di fuori del nostro controllo. Come ha commentato un intervistato, "Lentamente il mondo sta andando nel caos".C'è anche chi negaNaturalmente, alcuni Zoomer sembrano portare avanti la tradizione del negazionismo CLIMAtico.Piccole percentuali ... Leggi su eyesbio

Potito40709597 : @FrancescoCeroni @DanieleLondon @TeresaBellanova Sono d’accordo con te. Ma il clima che c’è in giro e gli individui… - DalilaAdrower : RT @AndreaSpanu6: @DalilaAdrower @nemboc In molti casi sì. Persone che sono nate e cresciute in un certo “clima” valoriale e culturale senz… - AndreaSpanu6 : @DalilaAdrower @nemboc In molti casi sì. Persone che sono nate e cresciute in un certo “clima” valoriale e cultural… - _culture_bot : RT @TibetNews11: Shannan, uno dei luoghi di nascita della #cultura tibetana, ha nutrito molti '#Tibet n. 1'. Linzhi, con un clima mite e un… - TibetNews11 : Shannan, uno dei luoghi di nascita della #cultura tibetana, ha nutrito molti '#Tibet n. 1'. Linzhi, con un clima mi… -

Ultime Notizie dalla rete : CLIMA MOLTI Natura, meteo e clima: il mix esplosivo che favorisce gli incendi in California Notizie - MSN Italia Rinnovabili, il decreto Semplificazioni non semplifica: «A rischio impegni su energia e clima»

Nonostante la retorica del Governo sul Green deal, il decreto Semplificazioni è un bicchiere «solo parzialmente pieno» per le energie rinnovabili. Come già accaduto dal Kyoto club e da Legambiente, an ...

Meteo e CORONAVIRUS: svelato il NESSO tra CLIMA e PANDEMIA. Ecco i RISCHI per il FUTURO del Pianeta

Meteo e CORONAVIRUS: scoperto il LEGAME tra CLIMA e PANDEMIA“Non appena arriverà il CALDO, il CORONAVIRUS sarà solo un RICORDO per poi tornare in AUTUNNO”. Ricordate questa frase? Ci aveva incoraggiat ...

Nonostante la retorica del Governo sul Green deal, il decreto Semplificazioni è un bicchiere «solo parzialmente pieno» per le energie rinnovabili. Come già accaduto dal Kyoto club e da Legambiente, an ...Meteo e CORONAVIRUS: scoperto il LEGAME tra CLIMA e PANDEMIA“Non appena arriverà il CALDO, il CORONAVIRUS sarà solo un RICORDO per poi tornare in AUTUNNO”. Ricordate questa frase? Ci aveva incoraggiat ...