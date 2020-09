Ciani: pronto per fare il sindaco di Roma, centrosinistra sia unito (Di martedì 8 settembre 2020) "Roma è una grande passione, è la mia città e la città della mia famiglia. Troppi oggi sono rassegnati a un destino di declino di Roma. Noi non siamo rassegnati a questo e come Democrazia Solidale riteniamo di dover ripartire da quello che si può definire dal 'minimo sindacale': viabilità, mobilità, trasporti, strade, verde pubblico. Tanti aspetti trascurati e che rendono una città meravigliosa poco vivibile. Occorre ritrovare un'anima e una missione per Roma". Così Paolo Ciani, esponente di Demos e consigliere regionale, a margine della Giornata Europea della Cultura Ebraica che ha visto quest'anno Roma capofila.A proposito di eventuali coalizioni, Ciani ha sottolineato: "Noi siamo all'interno della coalizione di ... Leggi su ilfogliettone

