Calcio: Mbappè 'a Psg servono acquisti', ma Leonardo lo gela (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 07 SET - "E' stata una delusione amara, ma sono tantissime le squadre che hanno perso una finale di Champions e l'anno dopo hanno vinto il trofeo: dobbiamo crederci, e dobbiamo fare ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mbappè

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Sport - Non Lewandowski, non Neymar, non Mbappé. Neymar chiude come sempre piangendo come se la sua sconfitta fosse ancora una grande ingiustizia, come se il calcio si rifiutasse di premiarlo come il ...