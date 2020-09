Bollettino Coronavirus del 7 Settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 7 Settembre è +0,39% (ieri +0,46%) con 278.784 contagiati totali, 210.238 dimissioni/guarigioni (+223) e 35.553 deceduti (+12); 32.993 infezioni in corso (+915). Elaborati 52.553 tamponi (ieri 77.856) con 1.108 positivi; molto alto il rapporto positivi/tamponi: 2,10% (ieri 1,68%).Attualmente ricoverati con sintomi 1.719 (+46); terapie intensive +9 (142). Nuovi casi soprattutto in: Campania 218; Lazio 159; Emilia Romagna 132; Lombardia 109; Toscana 85; Veneto 69; Liguria 59; Sardegna 59; Sicilia 49; Puglia 43; Piemonte 37. In Lombardia curva +0,10% (ieri +0,19%) con 9.335 tamponi (ieri 12.117) e 109 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,16% (ieri 1,63%); 101.814 contagiati totali; ricoverati -6 (242); terapie intensive +1 (26); 6 decessi.Nell’ultimo periodo di rilevazione dell’Istituto superiore di ... Leggi su sbircialanotizia

