Bollate: una messa per salutare il prof Gaetano Celeste (Di lunedì 7 settembre 2020) Martedì 15 settembre alle ore 18 nella chiesa San Martino di Bollate si terrà una messa in memoria del professor Gaetano Celeste, storico docente dell'Itc Erasmo Da Rotterdam, residente a Bollate, che purtroppo è deceduto durante questa estate per un infarto all'età di 73 anni. I funerali si sono celebrati nella sua Sicilia, ma anche …

Ultime Notizie dalla rete : Bollate una Bollate, prosegue la vendita benefica della maglietta #CIABBRACCEREMOFORTE Sempione News Scuola, mancano gli insegnanti, Sala: «Un fiasco il bando. Stipendio basso, 1.300 euro sono pochi per Milano»

«Un fiasco assoluto». Così il sindaco Beppe Sala ha bollato il bando online del governo per trovare insegnanti disposti a trasferirsi in Lombardia. «Numeri risibili rispetto ai bisogni». Ma anche il C ...

Tour: corridori negativi, positivo direttore corsa Prudhomme

(ANSA-AFP) - ROMA, 08 SET - Negativi tutti i corridori, ma il Tour de France registra la positività al Covid del direttore della corsa, Christian Prudhomme. "Lascio il Tour per otto giorni - ha detto ...

